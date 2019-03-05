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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Дома в Токсово газифицируют за 185 млн рублей

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На обеспечение газоснабжения многоквартирных и индивидуальных жилых домов Токсовского городского поселения в этом году из бюджета Ленинградской области выделят более 185 млн рублей. Всего запланировано 10 проектов газификации.

Кроме того, 58 млн рублей потратят на строительство распределительных газопроводов в Волхове и 16 млн рублей на строительство межпоселкового газопровода в Бокситогорске.

Всего в этом году бюджеты муниципальных образований региона получат на газификацию более 840 млн рублей.

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