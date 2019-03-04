К Году ЗОЖ присоединились конфессии

Представители разных конфессий и религиозных организаций Ленинградской области рассказали о ЗОЖ на региональной научно-практической конференции.

Мероприятие прошло в минувшие выходные на площадке Ленинградского государственного университете им. А.С. Пушкина. Организатором форума выступил комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.

Участники обсудили особенности влияния религиозных и национальных объединений на здоровый образ жизни. В рамках конференции были организованы деловые игры «Мировоззрение и нравственность в структуре здорового образа жизни» и «Физическая культура и спорт». Отметим, что тема мероприятия была выбрана не случайно. 2019 год в Ленинградской области объявлен Годом здорового образа жизни.

– Вовлечение религиозных организаций в общественную жизнь региона имеет важное значение, – отметил в приветствии участникам конференции губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. – Благодаря конференции священнослужители и активисты религиозных объединений нашей многонациональной области могут внести свою лепту в содержательный диалог о традициях здорового образа жизни, о его значении для полноты духовного и нравственного развития молодого поколения.

Дом дружбы Ленинградской области организовал выставку картин художников, участников творческого объединения «Этновзгляд». В экспозиции были представлены работы художников из Петербурга, Всеволожского и Волосовского районов Ленинградской области, а также членов Союза художников России и участников объединения художников Victoria Artis и общества художников «РА-ДУГА». На выставке можно было увидеть работы разных направлений и жанров. Это портреты жителей, пейзажи, живописные окрестности отдаленных деревень. Все они были объединены одной темой – любовь к своей малой родине – Ленинградской области.

Ирэн ОВСЕПЯН