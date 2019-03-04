Дорожные патрульные службы готовятся к очередным перепадам температур

Всю неделю на трассах Ленобласти будут дежурить патрульные службы. Синоптики прогнозируют резкие перепады температур. Уже завтра ожидается сильный мокрый снег. Столбик термометра будет колебаться от -11 до +3 градусов по Цельсию.

– После обильного снегопада в минувшие выходные было вычищено двенадцать тысяч километров проезжей части и семь тысяч километров обочин региональных трас, – сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области. – Более 300 единиц спецтехники круглосуточно работали на магистралях. В ходе расчистки дорог было использовано 26 тонн соли, полторы тысячи кубометров песко-соляной смеси. На некоторых трудных трассах применялись специальные солевые растворы, быстро растапливающие наледь.

Отметим, что в Ленинградской области продолжает работать горячая линия для водителей, которые могут предъявить свои претензии по телефону диспетчерской службы «Ленавтодора»: 8 (812) 251-42-84.