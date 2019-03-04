В деревню Кошкино слетелась молодежь

Молодежный форум «Информпоток» прошел с 28 февраля по 3 марта в центре «Молодежный». В деревню Кошкино съехались 100 человек из 16 районов Ленинградской области, в том числе ребята из Всеволожского района.

За несколько дней слета у участников была возможность узнать много нового. Интересные лекции и мастер-классы начались в первый же день. Ведущий специалист Центра «Молодежный» Денис Кресин провел тренинг на командообразование, в ходе которого научил правилам успешного взаимодействия друг с другом. В этот же день состоялся круглый стол со специалистом комитета по молодежной политике Ленинградской области Людмилой Чуйко. Он был посвящен теме «Информационное пространство Ленинградской области». Участники представляли группы в социальных сетях, посвященные жизни в их районе и городе.

На следующей день для молодежи провели мастер-классы по фото- и видеосъемке. Об основах создания фотографии ребятам рассказал Денис Кресин. Ознакомившись с теорией, участники мастер-класса отправились на берег Ладоги, чтобы заняться практикой и сделать красивые кадры. Спикер проекта «Медиапатруль» Михаил Смирнов учил гостей форума создавать видеоматериалы. Прослушав лекцию о премудростях видеосъемки, молодежь также отправилась применять знания на практике.

За все время форума его гости успели прослушать лекции по таргетингу, фотографии, созданию видеороликов, графическому дизайну, рекламе и продвижению в социальных сетях. Немаловажно, что собравшиеся не просто прослушали теорию, но и попробовали применить свои знания на практике по всем направлениям обучения. Темы для мастер-классов тоже были выбраны не случайно. Обучение на форуме проходило по тем направлениям, которые интересны молодым и прогрессивным.

Фото из группы Центра «Молодежный» в социальной сети «ВКонтакте»