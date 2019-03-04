Во Всеволожске соревновались тхэквондисты

100 человек приняли участие во II Кубке главы администрации Всеволожского района по тхэквондо ВТФ, который проходил 3 марта во Всеволожской спортивной школе олимпийского резерва.

Во Всеволожск приехали спортсмены из Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода и Петрозаводска. По сравнению с прошлым годом количество участников увеличилось и уровень выступающих спортсменов вырос. Среди участников турнира оказалось даже три члена сборной России: двое – из юниорской, и одна девушка – из взрослой.

На церемонии открытия выступили ученицы отделения художественной гимнастики Всеволожской СШОР и команда чирлидеров.

Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский подчеркнул, что украшением соревнований стало показательное выступление выпускницы Всеволожской СШОР, мастера спорта международного класса, члена взрослой сборной РФ по тхэквондо Миланы Дрямовой.

– Вслед за ней к вершинам мастерства идут совсем молодые ребята, для которых такие соревнования становятся очередными ступенями к пьедесталам российского и международного уровня, – отметил Андрей Низовский.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото Антона ЛЯПИНА