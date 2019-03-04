Александр Дрозденко открыл масленичную неделю

Глава 47-го региона Александр Дрозденко в «Инстаграме» и в социальной сети «ВКонтакте» поздравил ленинградцев с Масленицей. Кроме того, губернатор разместил видео с процессом приготовления аппетитных блинов.

Отметим, что в прошлом году Александр Дрозденко запустил #БлинChallenge. Тогда первый блин в форме, напоминающей карту Ленинградской области, губернатор испек сам. А потом пригласил всех участвовать в конкурсе.

Сегодня, 4 марта, в России отмечают первый день Масленицы. Провожать зиму и встречать весну будут всю неделю.