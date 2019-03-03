Во Всеволожске прошла акция «Я – гражданин России»

В минувшую субботу, 2 марта, в Доме творчества Всеволожского района прошел муниципальный этап Всероссийской акции «Я – гражданин России». Участие в этом мероприятии приняли команды школьников в возрасте от 12 до 18 лет из разных уголков района, которые представляли свои социальные проекты.

Многие из участников – не просто школьники, а члены детских общественных объединений. А значит, ребята активные и неравнодушные. На открытии мероприятия выступила начальник отдела воспитания и дополнительного образования районного комитета по образованию Татьяна Мальцева.

– Очень приятно видеть сегодня школы, которые из года в год представляют свои социальные проекты. Еще приятнее видеть тех, кто впервые решился принять участие в акции. Вы сегодня покажете нам, как меняется к лучшему жизнь вокруг вас, расскажете о том, что изменилось благодаря вашим проектам. Очень надеюсь, что ваши проекты будут и дальше развиваться и приносить пользу, – сказала Татьяна Владимировна.

В этот день было представлено 14 проектов. Они затрагивали темы добровольчества, экологии, патриотического воспитания. Были и проекты, созданные с целью объединения подростков в школах, сплочения ученических коллективов. Команды, которые станут лучшими на муниципальном этапе, представят наш район на региональном этапе акции «Я – гражданин России».

Екатерина КОРОЛЕВА