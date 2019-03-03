«Биржа деловых контактов» ищет успешных людей

«В поиске успешных людей» – под таким девизом открылся 2 марта во Всеволожске пятый бизнес-форум «Биржа деловых контактов». В нем приняли участие бизнесмены из разных районов Ленинградской области.

Мероприятие объединило представителей разных отраслей экономики, которые получили стартовый капитал на развитие в рамках программы «Займись делом!». Проект реализует комитет по труду и занятости населения Ленинградской области. На форуме предприниматели охотно делились опытом того, как внедряются в жизнь индивидуальные и оригинальные бизнес-идеи. Отметим, что в рамках проекта «Займись делом» материальную помощь для успешного старта получили 250 человек. Все они были безработными, а ныне – представители малого и среднего бизнеса.

– Сегодня для того, чтобы разобраться, как правильно реализовать продукцию, впору привлекать философов, – рассказала на семинаре бизнес-тренер, эксперт школы «Аксиома» Софья Сычева. – Для того чтобы корабль предпринимателя не пошёл ко дну, нужно определить и внимательно изучить целевую аудиторию. И запомните аксиому: главное в малом бизнесе – искусство деловых коммуникаций. Надо дорожить каждым клиентом и постараться на ходу угадать его предпочтения.

– Не бойтесь начать свое дело! Если есть идея, надо взять себя в руки и реализовать ее. Вот главный принцип предпринимателя. Тщательно изучите нишу, рассчитайте время и деньги до получения первой прибыли и продумайте рекламный ход, – подытожила бизнес-тренер Сычева.

– О программе «Займись делом» узнал на обучающем семинаре, – рассказывает начинающий предприниматель из Приозерского района Николай Дронов. – Тогда я был безработным. После того как прошел обучение на бирже труда, решил открыть свое дело. Рискнул и не пожалел. Сейчас внедряю проект по переработке вторсырья: бумаги, стекла, пластика. На реализацию моей инициативы выделили 190 тысяч рублей. Заниматься бизнесом в плохо знакомой среде глупо. Тщательно изучите нишу, рассчитайте время и деньги до получения первой прибыли и продумайте рекламный ход.

В рамках форума предпринимателям рассказали о секретах успеха и о том, как сделать успешным самый неудачный бизнес- проект. После тренингов бизнесмены сыграли в деловую игру «Скрипты продаж. Как продавать что угодно и кому угодно». Площадками для проведения форума «Биржа деловых контактов» в этом году, кроме Всеволожска, стали также Гатчина и Волхов.

Ирэн ОВСЕПЯН

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