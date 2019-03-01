Фестиваль кадетской песни прошел в Щеглово

Ярким праздником обернулся V юбилейный ежегодный фестиваль кадетской песни «Дети воинской славы», который прошел сегодня в Доме культуры поселка Щеглово.

Юные кадеты из девяти специализированных объединений показали многочисленным гостям фестиваля отличную выправку и строевую подготовку, а также недюжинные певческие таланты.

Кадетская группа «Патриот» из Щегловской школы, кадетский полицейский класс из Свердловского центра образования, две команды кадетов из Янинской средней школы, а также кадетские классы и отряды из Всеволожска, поселка им. Морозова и Мурино были рады вновь встретиться на гостеприимной площадке фестиваля. В нынешнем году в качестве полноправных участников из Выборгского района прибыл кадетский отряд «Морской пограничник».

Среди почетных гостей праздника были руководители районной и местной администраций, представители сферы образования Всеволожского района, ветераны боевых действий.

Зал Щегловского ДК не мог вместить всех желающих – местные жители также были рады услышать в исполнении ребят знакомые и любимые, берущие за душу песни о войне и нелегкой военной службе.

Организатором ежегодного фестиваля «Дети воинской славы» выступает администрация Щегловского поселения.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

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