Проект планировки нового микрорайона в Кудрово отправили на доработку

На заседании Градостроительного совета Ленинградской области сегодня, 1 марта, обсудили проект планировки нового квартала в Кудрово.

Общая площадь, предусмотренная под возведение объекта, составит 37,67 га. Проектный объем жилищного фонда – более 244 тыс. кв. м.

– Население в проектируемом жилом квартале будет обеспечено необходимыми объектами социальной инфраструктуры, – рассказал разработчик проекта Игорь Матвеев. – Предполагается, что число жителей составит 8100 человек. На территории планируется строительство трех детских садов общей вместимостью 510 мест и школа на 825 мест. Проектом предусмотрены благоустройство и озеленение. Для постоянного хранения индивидуального автотранспорта жителей на территории квартала запланировано несколько многоуровневых автостоянок общей вместимостью 4064 машино-места. Территория проектирования расположена вне границ особо охраняемых природных зон. Все заключения по подключению к инженерным сетям уже получены.

Собравшихся заинтересовал вопрос: куда из плана проектировки «испарился» ручей? Оказалось, исчезновение ручья – ошибка, которую пообещали исправить. В ходе обсуждения звучало много замечаний, связанных с транспортным обеспечением и строительством дорог.

– Впереди большая кропотливая работа по устранению всех замечаний, – отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области Михаил Москвин. Сегодняшнее обсуждение носит информативный характер. В дальнейшем проект должен пройти общественные слушания. Дискуссия продолжится.

По итогам Градостроительного совета было решено рассмотреть проект планировки строительства нового микрорайона повторно.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленобласти