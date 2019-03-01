О градостроительных перспективах Заневского поселения рассказали в правительстве

Новые градостроительные перспективы Заневского городского поселения обсудили сегодня, 1 марта, на заседании Градостроительного совета Ленинградской области.

На повестку дня были вынесены изменения в генеральный план. Собравшимся рассказали о развитии транспортной, инженерной инфраструктуры, газоснабжении, электроснабжении, озеленении и строительстве метрополитена.

Участники отметили, что при прогнозируемом увеличении объемов жилищного строительства назрела необходимость в пересмотре генерального плана. Реализация главного градостроительного документа рассчитана на 20 лет, из них 10 – на завершение проектов планирования.

Открывший заседание заместитель председателя правительства по строительству Михаил Москвин сообщил, что «согласно новой административной реформе отныне комитеты по ЖКХ и ТЭК переходят в его ведение».

– Комитет градостроительной политики передан в ведение комитета финансов, – отметил Михаил Москвин. – Отрасль будет курировать первый заместитель областного правительства Роман Марков. Для этого есть ряд объективных причин. Именно комитет финансов занимался вопросами кадастрового учета и сбора соответствующих налогов. Со временем будет определен и новый состав градостроительного совета.

– Прежний генеральный план Заневского поселения устарел, так как был разработан в начале 2000-х, необходимы изменения, – презентуя проект, рассказал глава бюро «Матвеев и К» Игорь Матвеев. – Необходимо реально смотреть на проблемы. Мощный территориальный рывок, двукратное увеличение темпов строительства и сильное отставание возведения социальных объектов требует изменений. К примеру, согласно намеченным перспективам планировалось строительство всего 1 млн 87 кв. м жилья, а на деле возвели и реализовали более 3 млн кв. м. Поэтому и были разработаны изменения в генеральный план.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА из архива