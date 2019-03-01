На лыжную трассу вышли более тысячи человек

Массовые лыжные соревнования «Лыжня зовет 2019» с каждым годом становятся все более популярными. В нынешнем году лыжня позвала на Румболовку более тысячи любителей этого зимнего вида спорта.

Церемония награждения победителей состоялась 28 февраля в Культурно-досуговом центре «Южный». Призовые места завоевали:

6–9 лет: Любовь Бурдина («Ингрия», Всеволожская школа олимпийского резерва), Егор Гаврилов (ARCADA SPORT).

10–12 лет: Анна Василькова («Токсовские надежды), Арсений Ерин (Всеволожский ЦО).

13–14 лет: Анастасия Холоднюк («Северные олени»), Михаил Казаку (Всеволожская школа олимпийского резерва).

15–17 лет: Анастасия Кербик (ВСОШ № 2), Иван Морозов (Новое Девяткино).

18–39 лет: Валентина Зуева («Токсовские надежды»), Андрей Кузнецов («Мороз – Марафон»).

40–49 лет: Юлия Кургузкина («Мороз – Марафон»), Юрий Пустосмехов (Всеволожск).

50+ (женщины): Лариса Потемкина («Князь Потемкин»).

60+ (мужчины): Николай Филев («Сертолово-Ветеран»).

Награды победителям вручил Андрей Чуркин, начальник отдела физической культуры и спорта администрации Всеволожского района.

Фото Антона ЛЯПИНА