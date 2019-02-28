Комитет по образованию Всеволожского района подвел итоги года

Вчера, 27 февраля, во Всеволожской школе № 6 председатель комитета по образованию администрации Всеволожского района Ирина выступила с докладом о развитии образования в 2018 году.

В своем отчете Ирина Федоренко отметила, что за прошедший год в системе дошкольного образования создано 1 335 новых мест – начали работать 10 новых детских садов. В декабре 2018 года за счет средств федерального, областного и местного бюджетов проведена процедура приобретения в муниципальную собственность 14 детских садов – отдельно стоящих зданий и встроенно-пристроенных помещений. В 2019 году планируется создать еще не менее 1450 новых мест в Мурино, Всеволожске, Новом Девяткино, Буграх и Сертолово. Детские сады будут открываться за счет приобретения, строительства и заключения договоров пользования. Параллельно с этим в районе будут развиваться альтернативные формы дошкольного образования, открываться группы краткосрочного пребывания на базе учреждений дополнительного образования, предоставляться различные меры социальной поддержки.

В системе общего образования с 1 сентября 2018 года открыто два новых здания общеобразовательных школ: Муринский центр образования № 2 на 1175 мест и Муринская школа № 3 на 700 мест. Заработали школьные стадионы в Токсовском центре образования и во Всеволожской школе № 4, также был осуществлен ремонт спортивных залов в трех образовательных учреждениях. На проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях в 2018 году было выделено более 310 млн рублей.

Вложенные в образования средства окупаются результатами, которые показывают школьники Всеволожского района. 496 детей приняли участие в 29 олимпиадах регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, из них 21 стал победителем, 113 получили призы. Именную премию главы администрации Всеволожского района получили 79 медалистов, а выпускник всеволожского Лицея № 1 Андрей Комисаров был удостоен стипендии Губернатора Ленинградской области.

В течение всего 2018 года учителя и педагогические коллективы старались не отставать от своих воспитанников и тоже завоевали несколько престижных наград. Так, Морозовский детский сад стал победителем Ленинградского областного конкурса «Школа года» в номинации «Детский сад». Учитель английского языка сертоловской гимназии Анастасия Поспелова стала победителем регионального этапа областного конкурса «Учитель года – 2018» и представляла Ленинградскую область на заключительном этапе конкурса. Учитель-дефектолог детского сада № 12» поселка Романовка Наталья Гурцева стала лауреатом областного конкурса в номинации «Воспитатель года», а педагог дополнительного образования ДДЮТ Всеволожского района Наталья Киселева одержала победу на региональном этапе конкурса «Сердце отдаю детям».

Рассказывая о перспективах развития дополнительного образования и планах воспитательной работы, Ирина Федоренко сообщила о проекте создания муниципального штаба регионального отделения Российского движения школьников на базе Дворца детского (юношеского) творчества Всеволожского района», а также о том, что в будущем планируется открыть первичные отделения РДШ во всех школах района.

Фото Антона КРУПНОВА