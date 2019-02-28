Всеволожцев приглашают на семинар по вопросам защиты прав потребителей

15 марта в 14.00 комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области совместно с Ассоциацией региональных общественных организаций по защите прав потребителей «Выбор потребителя» проводит семинар по вопросам защиты прав потребителей.

В повестке дня: практические механизмы защиты прав потребителей при оказании услуг ЖКХ; защита прав потребителей при продаже ненадлежащего качества товаров легкой промышленности (обувь, одежда, меховые изделия, кожгалантерея); защита прав потребителей при продаже ненадлежащего качества технически сложных товаров (бытовая техника, электроника, средства мобильной связи).

Приглашаются: жители Всеволожского района, старосты, специалисты городских и сельских поселений по поддержке малого и среднего предпринимательства, руководители торговых предприятий и организаций, индивидуальные предприниматели.

Семинар состоится по адресу: г. Всеволожск, ул. Московская, д. 6, Культурно-досуговый центр «Южный», зал заседаний, 2-й этаж.