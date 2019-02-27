В ночь на 3 марта на КАД перекроют съезд в Сертолово и Парголово
На развязке кольцевой автодороги с Выборгским шоссе на два часа полностью перекроют съезд в Сертолово и Парголово.
Ограничение связано с работами по техническому обслуживанию элементов наружного освещения: заменой ламп, проведением проверки работоспособности оборудования и замеров уровня освещенности.
– В период с 01.00 до 03.00 3 марта будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд с внешнего кольца КАД в направлении города Сертолово и поселка Парголово, – сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Будут установлены водоналивные барьеры и дорожные конусы. Привлечены патрульные экипажи ГИБДД для регулировки движения.