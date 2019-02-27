В дороги Ленинградской области вдохнут вторую жизнь

Дорожники 47-го региона намерены внедрить современные методы восстановления поврежденного асфальта. Его восстановят с помощью технологии горячего ресайклинга с применением специальной эмульсии.

Контроль возложен на специализированную лабораторию, заказчиком работ является ГКУ «Ленавтодор».

– Этот экспериментальный метод позволит сократить затраты на проведение стандартного ремонта верхнего слоя асфальта на треть, – проинформировал глава комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области Юрий Запалатский. – Новый метод заключается в тщательном смешивании асфальтовой крошки и холодного асфальта в специальном аппарате при температуре больше ста градусов по Цельсию с добавлением химической эмульсии, содержащей органические химические соединения из грунта. Таким асфальтом можно улучшить состояние поврежденного дорожного полотна.

Фото Антона КРУПНОВА из архива