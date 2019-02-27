В Доме дружбы рассказали о магической силе рун

В Доме дружбы Ленинградской области вчера, 26 февраля, прошел День карельской культуры. Праздник был посвящен международному Дню Калевалы. Как отметили участники, это произведение – памятник духовного наследия Карелии и Финляндии. Написан эпос финским врачом и фольклористом Элиасом Леннротом на основе рун, собранных им во время путешествия.

В рамках мероприятия состоялось открытие выставки «По мотивам карело-финского эпоса «Калевала», на которой представлены работы талантливого художника Андрея Куликова. А на площадке интерактивного музея карельской культуры, экспозиция которого соединила народные традиции и современную культуру, состоялись мастер-классы. Собравшиеся на празднике получили возможность создать своими руками лоскутные изделия в стиле арт-квилт.

– Прошлый год стал урожайным на карельские фестивали, – рассказывает директор Дома дружбы Ленинградской области Владимир Михайленко. – Весело и задорно проходили праздники, которые проводятся при активной поддержке местных органов самоуправления. Ладья карельской дружбы сделала замечательный круг не только по Ленинградской, но и по Тверской области и Карелии. Сегодня в наш гостеприимный дом приехали гости из Петрозаводска. Наши двери всегда открыты для представителей разных национальностей со всех уголков страны. Хотелось бы, чтобы праздник пользовался популярностью, вошел в историю, а музей долго существовал и к нему не зарастала народная тропа.

– Что же закодировано в памятнике духовного наследия, рунах эпоса «Калевала»? – задается вопросом руководитель интерактивного музея карельской культуры Дома дружбы Ленинградской области Марина Ватагина. – В этом произведении зашифровано столько смысла: от самого простого до глубокого философского – от таких вопросов, как и чем кормить домашних животных, до влияния на судьбы людей. На протяжении тысячелетий эпос обрастает все новыми слухами и легендами. Считается, что магическая сила рун способна влиять даже на погоду.

На мероприятии отметили, что корни эпоса в некотором смысле ведут и во Всеволожский район. Одна из главных сказительниц эпоса Ларин Параске (псевдоним Прасковьи Никитичны Никитиной) родилась во Всеволожском районе.

Ирэн ОВСЕПЯН

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