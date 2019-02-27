«Вот моя деревня, вот мой дом родной…»

Неожиданным открытием стало для редакции газеты «Всеволожские вести» имя писателя Владимира Киселёва.

Моряк-подводник, о котором мы в преддверии Дня Военно-морского флота готовили несколько лет назад очерк, признался, что не чужд литературного труда. И вот на столе в редакции его новая книжка под названием «Такие вот мы, деревенские…». Издание второе, «частично исправленное, частично дополненное».

В предисловии автор обращается к читателям со словами: «Наконец-то я выполняю свою мечту, издаю книгу, полностью посвящённую сельскому человеку, деревне». Книга состоит из отдельных рассказов и большой повести о брате, прожившем жизнь «ради людей»

Все рассказы объединены одним местом действия: герои – реальные люди, живут в Пошехонье, откуда родом и сам автор. Сам он после окончания школы поступил в Ленинградское Высшее военно-морское инженерное училище, потом долгие годы плавал по морям-океанам, но каждый год приезжал «с удовольствием, с душевным трепетом» в отпуск к себе на родину.

Собственно говоря, Владимир Киселёв в душе так и остался деревенским жителем, чем очень гордится. Все его многочисленные умения, особый талант к «тихой охоте» – оттуда, из родного Васильевского. Там же, на земле ярославской, жили его герои – простые люди с очень непростой судьбой. О них ведёт он неспешный, щедрый на детали, рассказ, от которого порой и слёзы на глаза наворачиваются.

Всё в этой книге вроде бы просто, обыденно – быт, устои, повседневная жизнь людей, никаких художественных изысков, а вот ведь не оторваться от чтения. Секрет особой притягательности повествования — в подкупающей искренности и той ностальгической ноте, которая звучит в каждой фразе.

Кокетливо-озорное на первый взгляд название «Такие вот мы, деревенские…» приобретает совершенно иной смысл, когда закрываешь последнюю страницу книги. В нём звучит настоящая гордость за людей, которые своим трудом не только кормят страну, но и дарят Отечеству настоящих героев.