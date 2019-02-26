Орлята расправили крылья

Сегодня мы вспомним Николая Андрияновича Орлова, замечательного человека, доброго, ответственного, отзывчивого, простого по своей сути, но настоящего интеллигента в жизни, в общении с людьми.

23 февраля у него был бы день рождения. В последний раз Орлов отмечал его в кругу многочисленных друзей, родных и коллег 13 лет назад, это был золотой юбилей – 50-летие. В том же году, в октябре, Николая Андрияновича не стало. Его помнят в нашем районе очень многие, и память эта благодарная, уважительная и грустная – ведь ушел человек так несправедливо рано, на самом пике трудовой и общественной активности.

В то время Н.А. Орлов был главой МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Первым главой новой территориальной структуры. Реформа затронула всю страну. В 2005 году внедрялся федеральный закон № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления». На его основе у нас в районе появилось 20 городских и сельских поселений – в каждом свои депутаты, администрации, бюджет – в общем, обособленная власть, наделенная полномочиями. Второй уровень формировался из представителей поселений – депутатский корпус, из него избирался глава района. Тогда им и выбрали Николая Андрияновича Орлова, ставшего до этого и главой Щегловского сельского поселения.

Это был очень напряженный, сложный период. Шла жесткая борьба за власть. Из сорока районных депутатов ровно треть была в оппозиции большинству, порой важные решения определял один голос. Срывались заседания, а если они проходили в полном составе – это было похоже на шоу, на срежиссированную, непорядочную постановку: оппоненты блистали красноречием, пытались уличить в некомпетентности председателя Совета, цеплялись к частностям, принципиально, без объяснения причин голосовали против жизненно важных решений. Да ещё и «подмётные» СМИ подливали масла в огонь, упражняясь в остроумии, печатая небылицы и превратные мнения.

В общем, досталось Николаю Андрияновичу на первых порах. Я была свидетелем тех «боев». Он очень переживал именно из-за несправедливости, потому что сам был человеком справедливым и ранее не сталкивался с таким изощренным политиканством.

Но все наладилось, здравый смысл взял верх, Орлова поддерживали коллеги, для которых интересы района были выше личных амбиций. Дело пошло. Авторитета ему и раньше было не занимать, а теперь уважение людей к нему крепло уже на новом уровне деятельности.

Всеволожская земля стала второй родиной для Николая Андрияновича и его жены Эльвиры Павловны. Он родом из Бурятии. Учился в Улан-Уде, в сельхоз­институте, на зоотехника, она – там же на биолога. Поженились студентами, а потом супругу направили в Ленинград, в аспирантуру. Приехали сюда вместе, обосновались в нашем районе. Николай работал в совхозе «Пригородный»; был активистом среди молодежи, со временем его выбрали первым секретарем Горкома комсомола. Затем – совхоз «Щеглово», где работал главным зоотехником, одновременно долго был секретарем парткома, местным депутатом. А любимая жена Эльвира защитила диссертацию, как говорят, без отрыва от производства, кандидат биологических наук. Вот уже 40 лет она работает во Всеволожской сан­эпидемстанции (сейчас это Центр гигиены и эпидемиологии), из них 20 лет заведует баклабораторией.

Уход Николая Андрияновича из жизни был скоропостижным. Очень многие люди пришли проститься с ним как с близким, родным человеком. Похоронили его в поселке Щеглово, с которым связана большая часть трудовой биографии, – в первом ряду у самой дороги, рядом с обелиском павшим во время войны землякам.

А поводом вспомнить о Н.А. Орлове накануне его дня рождения стала встреча с его сыновьями – Игорем и Андреем. Они – достойное продолжение отца!

Недавно я отвозила знакомую женщину на консультацию в клинику Святого Луки в Санкт-Петербурге, на ул. Чугунной. В стационаре висят на стене фотографии персонала – руководства и практикующих врачей. Под одним из снимков подпись: заведующий урологическим отделением Орлов Игорь Николаевич, кандидат медицинских наук. Знакомые черты. Без сомнения, этот сын Николая. Человек он очень занятой, но я нашла возможность договориться с ним о встрече. А младшего, Андрея, я видела 9 мая после митинга на Румболовской горе. Он подошёл сам и представился. Совсем взрослый.

Встретились мы в минувшее воскресенье в редакции, благо все живут во Всеволожске – Эльвира Павловна и сыновья.

Игорь окончил Медицинскую академию им. Мечникова по специальности «хирургия», два года отработал в железнодорожной больнице, а затем перешёл в Клиническую больницу им. Святого Луки, где уже трудится 13 лет. Здесь он выбрал более узкую специализацию – «урологию», защитил диссертацию на тему «Выбор вида энергии при дроблении камней в почках». Сейчас пишет докторскую. Четыре года как заведует отделением.

Игорь Николаевич увлеченно рассказывает о своей клинике:

– Мы освоили лучшие европейские и мировые методы лечения, проведения операций, причем только лапароскопическим или эндоскопическим методом. Большой прогресс в решении онкологических заболеваний: если пациенты обращаются вовремя с проблемами урологии, они полностью излечиваются.

Врачи клиники активно распространяют опыт по России и за рубежом. Сам Орлов очень часто бывает в командировках. За последнее время он давал мастер-классы, оперировал с коллегами в Новосибирске, Красноярске, Екатеринбурге, Уфе, Кемерово, Абакане. А ещё практиковал в Ближнем зарубежье и в Западной Европе: Армении, Азербайджане, Казахстане, Австрии, Испании, Германии и в других странах. Игорю недавно исполнилось 40 лет, у него семья, трое детей – сын родился ещё при Орлове старшем, и подрастают две девочки – 6 и 2 лет.

Андрей учился в 10­м классе, когда не стало папы. Он окончил университет правосудия, уже шесть лет как юрист. Параллельно на вечернем отделении учился в Академии госслужбы на факультете «Государственное и муниципальное управление». С 2012 года работает адвокатом, в настоящее время входит в Санкт-Петербургскую городскую коллегию адвокатов. Уголовное, гражданское право, арбитраж – сфера его деятельности. Год назад Андрей тоже завел семью.

Очень видные, красивые, успешные у Николая Андрияновича и Эльвиры Павловны сыновья. Они, как орлята, расправили крылья и выбрали каждый свою дорогу – достойный путь. Как гордился бы ими отец! Уверена, что эту гордость разделят с близкими все, кто сохранил добрую память о нём, нашем дорогом товарище и друге.

Вера ТУМАНОВА