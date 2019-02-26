Всеволожский район стал лидером по инвестициям

По итогам 2018 года Всеволожский район возглавил рейтинг районов Ленинградской области по объему привлеченных инвестиций. По оперативным данным Петростата, сумма вложений крупных и средних предприятий составила 64,5 млрд рублей.

Больше всего капиталовложений крупные и средние предприятия вкладывали в профессиональную, научную и техническую деятельность (26,5 млрд рублей), на втором месте – строительство (12,2 млрд рублей). Операции с недвижимым имуществом принесли району еще 10,5 млрд рублей, в обрабатывающие производства инвестировали 6,6 млрд рублей.