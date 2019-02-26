Ансамбль «Отрада» порадовал жителей Романовки гармонью и балалайкой

В минувшее воскресенье в Романовке, в Доме культуры «Свеча», состоялся концерт ансамбля «Отрада» под руководством Бориса Зонова. Концерт был посвящен Дню защитника Отечества и состоял в основном из песен, которые в Романовке раньше не слышали.

Артисты исполняли песни местных, всеволожских авторов, например, была песня на слова жительницы поселка Корнево Веры Сафронковой. Это произведение – задушевное, лирическое, называется «Отчий дом», музыку написал Борис Зонов. И еще одним украшением концерта послужила «Русская песня» на слова жителя поселка Рахья – Сергея Тимофеевича Алексеенко. Она была положена на народную мелодию, аранжировку сделал Борис Зонов. Есть также в репертуаре «Отрады» песня о поселке Романовка и о поселке Щеглово, на слова поэта из Романовки Анатолия Голева.

Ансамбль после этого продолжит свои выступления. На 8 марта в Культурном центре «Троицкий» (Санкт-Петербург) запланирован концерт под названием «Стою на полустаночке». А 24 марта по многочисленным просьбам местных жителей «Отрада» вновь собирается выступить в Романовке, но не одна, а с гармонистом из Москвы – Александром Ганичевым. Александр Ганичев является не только автором популярных песен, но и руководителем Центра «Русская гармонь». На этот раз в Романовке будет представлена концертная программа, которая называется «Иду деревенской улицей».

Напомним, ансамбль «Отрада» является лауреатом многих всероссийских и международных фестивалей. В феврале 2019 года «Отрада» завоевала первое место на IX Городском конкурсе коллективов народной песни имени А.А. Эповой. Церемония награждения и гала-концерт состоится 2 марта в Доме народного творчества.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото Сергея САКОВА