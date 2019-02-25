Новая победа Екатерины Юрловой-Перхт

Новую громкую победу одержала заслуженный мастер спорта России Екатерина Юрлова-Перхт. 24 февраля на чемпионате Европы она завоевала золотую медаль в гонке преследования среди женщин.

Чемпионат Европы проходил в Республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта Раубичи, который находится в 20 километрах от Минска. На женской гонке преследования Екатерина Викторовна намного опередила своих соперниц, преодолев дистанцию в 10 километров за 27 минут 43,4 секунды, а на четырех рубежах она допустила всего один промах.

Этот чемпионат Европы, по сути дела, является этапом подготовки к чемпионату мира, который будет проходить с 7 по 17 марта в Эстерсунде (Швеция).

Напомним, что Екатерина Юрлова выросла и сформировалась как спортсмен в поселке Токсово Всеволожского района. В 2015 году она завоевала золотую медаль на чемпионате мира в гонке преследования. В 2018 году завоевала золотую медаль в смешанной эстафете. Также она является обладательницей двух серебряных и трех бронзовых медалей чемпионата Европы. И вот теперь в ее копилке – золото чемпионата Европы.

Людмила ОДНОБОКОВА