Жители Всеволожска смогут сами решить, на что потратить бюджет

15 миллионов рублей потратят во Всеволожске на реализацию нового проекта по принципам партиципаторного бюджетирования. Эти деньги выделят на поддержку инициатив жителей города, которые сами решат, на какие цели направить средства. Для распределения денег сформируют специальную комиссию.

Об этом сегодня на презентации проекта «Решаем вместе!» рассказали авторы инициативы – руководители и специалисты районной администрации. Журналистам объяснили, что обсуждения предложений граждан пройдут на заседаниях бюджетных комиссий с марта по апрель нынешнего года. Участники проекта с помощью модераторов будут прорабатывать свои инициативы. Они также прослушают лекции по урбанистике, бюджетном процессе, госзакупкам и на другие темы. Это поможет им в подготовке рабочих предложений.

В апреле инициативы участников проекта пройдут экспертизу в администрации на законность их реализации и соответствие выделенному бюджету. Все предложения, получившие положительные заключения, будут вынесены на голосование. На нем члены бюджетной комиссии выберут один или несколько проектов для реализации. Итоговое голосование пройдет в конце апреля 2019 года.

На заседания бюджетных комиссий и лекции может прийти любой желающий, их расписание будет публиковаться в официальной группе проекта «Решаем вместе!» в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/reshaem_vsev. В проекте могут принять участие совершеннолетние жители Всеволожска, граждане РФ. Представители органов государственной власти и депутатского корпуса не могут участвовать в проекте.

– Диалог с жителями должен выйти на другой уровень, – подчеркнул Андрей Низовский. – У нас живет много инициативных, активных людей, которые не просто знают, что нужно городу, но и хотят сами участвовать в развитии городской среды. И нам бы хотелось, чтобы проект «Решаем вместе!» стал площадкой, на которой всеволожцы будут предлагать интересные, нужные идеи, будут вместе решать, какие из предложенных проектов важнее, приоритетнее для города, а мы будем реализовывать выбранные инициативы.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото пресс-службы администрации ВМР