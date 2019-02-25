В Ленинградской области готовят дороги к «температурным качелям»

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Ленинградской области ожидается резкое колебание температур. В среду, 27 февраля, ожидается мокрый снег, переходящий в дождь. Столбик термометра будет колебаться от +2 до -10 градусов по Цельсию.

– Дорожный комитет для борьбы с гололедицей дал указание районным ДРСУ использовать жидкие солевые растворы, которые максимально быстро растапливают снег, – отмечают в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области.

Кроме того, за выходные были убраны три тысячи километров региональных трасс, сброшено почти 60 км снежных валов. На линии круглосуточно работают 173 единицы техники.

Для водителей Ленинградской области работает горячая линия диспетчерской службы «Ленавтодора», телефон: 8 (812) 251-42-84.