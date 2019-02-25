Всеволожские каратисты достойно выступили на Международном кубке

В Москве в минувшие выходные прошел Международный кубок содружества киокушинкай каратэ среди юношей, девушек, юниоров, юниорок, мужчин и женщин по кумитэ. Сборную Ленинградской области на турнире представляли спортсмены МОО «Федерация каратэ киокусинкай» (г. Всеволожск).

В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из 30 регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья, а также профессиональных бойцов из Венгрии, Англии, Польши, Румынии и Казахстана.

Всеволожские каратисты под руководством главного наставника Семена Акимова сражались в тяжелых поединках с достойными противниками. До пьедестала почета дошли не все. Однако команда всеволожских бойцов не осталась без медалей.

Итогом соревнований для команды из Всеволожска стали: Ангелина Булгарева – 1 место; Стефан Михайлов – 2 место; Павел Такиуллин – 3 место. Организатором турнира является Международный союз профессионалов в сфере единоборств «Киокушин-Профи».

Фото из группы МОО «Федерация каратэ киокусинкай» в социальной сети «ВКонтакте»