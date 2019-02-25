Во Всеволожске поймали с поличным домушника в летах

Немолодого мужчину, проникшего в частный дом, удалось задержать сотрудникам отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Всеволожскому району. Попытку кражи пресекли прямо на месте.

Как сообщает пресс-служба УВО войск национальной гвардии РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 24 февраля в правоохранительные органы обратился владелец дома на улице Ломоносова. Подъехав к своему жилищу, собственник увидел чужие следы на пути от калитки к дому, которые недвусмысленно намекали на присутствие нежелательных гостей. Прибывший на место происшествия наряд обнаружил разбитое окно и оставленную рядом сумку с добром.

Заблокировав все входы и выходы из дома, сотрудники органов задержали 51-летнего мужчину, который уже успел приготовить к выносу вторую сумку с вещами. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 (кража) УК РФ.