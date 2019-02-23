Сорок лет на службе Отечеству

Дата 23 февраля для военнослужащих центра подготовки личного состава Северо-Западного ордена Красной Звезды округа войск национальной гвардии РФ знаменательна вдвойне: это не только профессиональный праздник защитников Отечества, но и день рождения части, которая в 2019 году отмечает своё 40-летие. Юбилей – хороший повод вспомнить славные дела центра, история которого началась еще в тридцатые годы прошлого столетия.

О героях былых времён

Самым первым его предшественником был 13-й мотомеханизированный полк войск Особого государственного политического управления, больше известного как ОГПУ, сформированный в городе Алма-Ата и участвовавший в разгроме басмаческих банд в прикаспийских степях. С ноября 1933 по апрель 1934 года эта часть выполняла правительственное задание особой важности в китайской провинции Синь Цзян, где оказывала военную помощь в отражении японской агрессии. Интересно, что оба исторических факта нашли художественное отражение в популярном советском фильме «Офицеры», где красноармеец Иван Варавва то воюет с басмачами, то служит в качестве военного советника в китайской армии.

Можно смело утверждать: без участия полка не обходились самые значимые события в истории страны. Осенью 1939 года часть, к тому времени уже реорганизованная в 13-й Алма-Атинский мотострелковый полк, была передислоцирована в Ленинград для охраны советско-финской границы, а после окончания этой стремительной войны охраняла правительственные учреждения города.

Фашистская агрессия против СССР внесла коррективы в деятельность полка, на базе которого в начале 1941 года формируется 21-я дивизия НКВД. Дивизия охраняла Дорогу жизни, вела борьбу с фашистскими диверсионно-разведывательными группами в Ленинграде. В боях за плацдарм Невский «пятачок» беспримерное мужество проявили бойцы 3-го учебного батальона 168-го полка, в живых из которых остались только 26 человек.

Дивизия оказывала большую помощь в эвакуации населения и доставке грузов в осажденный город. В декабре 1941 года была сформирована колонна из 30 автомашин для перевозки людей и грузов через Ладогу. Колонна доставила в Ленинград 674 тонны горючего и спасла от голода и холода 30 тысяч горожан.

В октябре 1942 года часть переформировали в 13-й мотострелковый полк внутренних войск, снайперы которого вписали свою героическую страницу в историю победы. В 1944 году за доблесть и мужество, проявленные в борьбе с фашистскими захватчиками, 21-й дивизии НКВД было присвоено название «Ленинградская» с вручением ордена Красного Знамени. Государственными наградами были отмечены многие военнослужащие. Орден Красного Знамени получили 6 человек, орден Красной Звезды – 54, медаль «За отвагу» – 5, медаль «За боевые заслуги» – 130 человек.

Через шесть десятилетий после окончания Великой Отечественной войны подвиг воинов 21-й дивизии НКВД был увековечен в металле. В мае 2005 года в воинской части торжественно открылся мемориальный комплекс. В его строительстве принимали участие правительство Ленинградской области, руководство Всеволожского района, общественные и ветеранские организации. Тогда же части было передано Боевое знамя 225-го полка войск НКВД.

Воинская часть, в зависимости от политической обстановки в стране и задач, поставленных высшим военным руководством, подвергалась переформированию несколько раз, и только в декабре 1978 года приобрела свой окончательный статус Учебного полка внутренних войск МВД России. Днем основания части считается 23 февраля 1979 года, когда состоялось торжественное вручение полку Боевого Знамени.

Несмотря на учебный характер деятельности, полк всегда выполнял и ныне выполняет важнейшие задачи, возложенные на него Родиной. Военнослужащие части участвовали в боевых действиях в Республике Афганистан и на Северном Кавказе, многие из них получили награды. В 1989 году часть направила свои подразделения в Армению для ликвидации последствий землетрясения. Военнослужащие, проявившие мужество при спасении людей, были награждены орденами и медалями.

В новом тысячелетии личный состав полка не раз привлекался для охраны общественного порядка в Северной столице в связи с событиями особого значения. Так было во время празднования 300-летия со дня основания Санкт-Петербурга в 2003 году и в период проведения экономических форумов и саммитов глав государств СНГ в 2007–2008 годах.

Историю части мы узнали из подробного рассказа заместителя командира воинской части по работе с личным составом подполковника Султана Кодзокова, уделившего много времени журналистам.

Личный состав всегда на страже!

Сегодня центр подготовки личного состава входит в состав Северо-Западного ордена Красной Звезды округа войск национальной гвардии РФ и следует девизу: «Всегда на страже».

Огромная по занимаемой площади войсковая часть находится в пределах Куйвозовского муниципального образования и является особо охраняемым объектом. Накануне 23 февраля мы решили рассказать о том, как живут и несут службу защитники Отечества, и журналистский десант после предварительного согласования высадился на территории, куда не всякому удаётся попасть.

Первое, что бросилось в глаза, – это идеальный порядок. Многоснежная зима добавила работы военнослужащим, но если в городах и посёлках такое обилие осадков сделало улицы непроходимыми, то здесь убранный с дорожек и дорог снег словно подчинился уставным требованиям, придав местности образцово ухоженный вид.

В штабе нас уже ждали, но невозможно было не задержаться у красивой деревянной часовни, освященной в честь князя Александра Невского. Такие небольшие храмы сегодня есть, наверное, в каждой воинской части. После долгого игнорирования церкви в Российской армии возрождается институт ратного духовенства, введенный еще Петром Первым. Ходить или не ходить в храм – личное дело каждого, но место для духовного уединения необходимо человеку, и военному тоже.

Командир части полковник Игорь Белевич провёл настоящую экскурсию по своему гарнизону. Немаловажно и то, что он предоставил возможность поговорить с другими офицерами центра. Информации набралось очень много, поэтому кое-что пришлось оставить за рамками материала. А если верить, что эта встреча не будет последней (или, как сейчас принято говорить, крайней), то всё рассказанное обязательно когда-нибудь пригодится.

Мы, например, хотели бы побывать на военно-спортивной игре «Зарница», которая проводится для школьников Всеволожского района в этой воинской части, или поприсутствовать на принятии присяги с участием родителей новобранцев. Был бы повод – мы всегда готовы написать о нашей доблестной армии, тем более что это послужит общему делу подготовки будущих солдат и офицеров.

В центре подготовки личного состава, как и в любой другой воинской части, есть военнослужащие по призыву – вчерашние школьники с почти детскими лицами, но есть и контрактники, занимающие должности старшин, прапорщиков, командиров подразделений. Все они несут обычную для армейского подразделения службу, занимаются строевой и физической подготовкой, заступают в наряды и караулы.

Но, в соответствии с учебными задачами центра, здесь постоянно идёт подготовка младших командиров для войсковых частей Северо-Западного округа, будущих старшин подразделений и переподготовка военнослужащих по контракту. Дважды в год число обучаемых увеличивается за счет первоначальной подготовки сотрудников ОМОН и СОБР Росгвардии. Их безошибочно можно было определить по цвету формы и нестроевому шагу. Эти курсанты не служат в армии – у них здесь свои задачи и отдельная программа обучения.

Вкус солдатской каши

И военнослужащие, и курсанты живут в казарменных помещениях, где есть всё необходимое для полноценного существования, включая оборудованную большим обогревателем сушилку, комнату бытового обслуживания, а также комнату информирования и досуга, где можно посмотреть телевизор или почитать. Гаджеты в части в целях сохранения секретности запрещены.

Во время экскурсии мы обратили внимание на большое число лиц ярко выраженного южного типа. На вопрос, откуда они родом, один из контрактников ответил: «Из Дагестана», другой оказался уроженцем Владикавказа. Оба признались, что служба в центре им очень нравится, а климат… ну, разве что «немного холодновато». В роте боевого обеспечения, где мы беседовали с этими военнослужащими, полный интернационал, однако никаких конфликтов нет, все живут дружно, сплочённо.

Тема быта военнослужащих продолжилась беседой со старшим лейтенантом Максимом Тычинкиным, начальником продовольственной части тыла. Офицер Росгвардии рассказал, как составляется меню, что за продукты необходимы, чтобы пища была калорийной, какие овощи и фрукты, а также витамины включаются в ежедневный рацион военнослужащих «во избежание ОРВИ».

Журналисты оценили вкус «солдатской каши» и остались довольны. На обед был суп, плов, салат из свежей капусты и сок. В воинской части большая столовая, где проходят не только ежедневные трапезы, но и праздники. Заглянули мы из любопытства и на овощной склад, возле которого как раз шла разгрузка машины. Внутри помещения царил тот же идеальный порядок, что и всюду: ровные штабели коробок с банками и свежими овощами, чистота.

Быт бытом, но солдатская жизнь – это трудная служба, и настоящий защитник должен быть сильным и выносливым. В войсковой части за физическую подготовку отвечает капитан Андрей Агулов. В объятия журналистов он попал едва ли не «с корабля на бал» – прямо с самолёта, не успев даже умыться после перелёта и бессонной ночи, проведённой в пути.

Спорт, клуб и даже оркестр

Начальник физической подготовки и спорта, выпускник военного института физкультуры только что вернулся из Сыктывкара, куда возил команду воинской части на соревнования по лыжным гонкам и двоеборью. На вопрос: «Как выступили?» – честно отвечает: «У нас группа «Юг», в лыжах не сильны». А вот в других видах спорта достижения есть. Рядовой Роман Шевляков в декабре 2018 года на чемпионате мира по плаванию в Китае занял первое место в эстафете на «короткой воде», он в составе сборной войск национальной гвардии и в сборной Северо-Западного округа. Хорошие спортивные успехи у ефрейтора Николая Ляликова – мастера спорта сборной Санкт-Петербурга по легкой атлетике.

– Наши солдатики каждый день занимаются физической подготовкой, – говорит капитан Агулов. – Но сверхъестественных нагрузок нет, это как физкультура в школе. Есть сборная команда, остальные занимаются спортом по мере сил.

Военнослужащие части постоянно участвуют в соревнованиях по разным видам спорта, но результаты напрямую зависят от спортивной подготовки призывников. К примеру, в конце 2017 года в чемпионате округа по рукопашному бою команда части заняла первое место, а в этом была слабее других команд. Призыв на призыв не приходится, – подводит итог капитан.

Разговор о физической подготовке завершился в недавно отремонтированным спортивном зале воинской части. О том, каким он был, поведали фотоснимки, а каким стал – мы убедились воочию. Командир части рассказал, какой огромный объем работ потребовался, чтобы в спортивном зале были созданы достойные условия для занятий и гигиены личного состава: кроме ремонта зала, там поменяли всю систему водоснабжения, установили бойлер, оборудовали раздевалку, привели в порядок душевые.

Нельзя не упомянуть и о культурной составляющей в жизни воинской части. Больше 30 лет летопись центра ведет заведующая библиотекой клуба Лилия Крыжановская, о которой все офицеры с признательностью говорят: «Она болеет за свое дело. Без неё не обходится ни одно мероприятие в части».

Когда-то в воинской части работал профессиональный художник. Его яркие живописные работы – огромные, во всю стену, панно – украшают столовую и внутренние помещения клуба.

Воинская часть гордится своим замечательным оркестром. Долгие годы оркестром руководил Андрей Вебер, а после его ухода на пенсию коллектив возглавил майор Вячеслав Нечепуренко. Военный оркестр пользуется большой известностью во Всеволожском районе, он – неизменный участник всех мероприятий, посвященных военным датам, в Куйвозовском муниципальном образовании.

«Гражданка» по соседству

Нужно добавить, что центр подготовки личного состава Северо-Западного ордена Красной Звезды округа войск национальной гвардии РФ и два соседних поселения имеют дружеские связи, проверенные временем. Глава МО «Куйвозовское сельское поселение» Надежда Калинина очень высоко оценивает эти контакты: «Мы гордимся, что на нашей территории располагается воинская часть. На протяжении многих лет у нас сохраняются теплые и дружеские отношения с её руководством. Мы бываем друг у друга на праздниках, воинская часть очень активно помогает нам в проведении молодёжно-патриотических мероприятий – игры «Зарница», Дня призывника. Огромную роль играет эта воинская часть в проведении торжественно-траурных мероприятий у мемориала «Лемболовская твердыня». Интересно, что в 1998–2002 годах командиром войсковой части был полковник Валерий Веселов, который потрудился и на благо района – он несколько лет возглавлял администрацию Куйвозовского муниципального образования.

Большую роль играет воинская часть и в жизни Лесколовского поселения. Командир центра полковник Игорь Белевич, в свою очередь, отмечает серьезную помощь руководителей двух соседних муниципальных образований и их заинтересованное участие в жизни военных. К примеру, по предложению главы администрации Лесколовского поселения Армена Ананяна юбилейный день рождения части в этом году будет праздноваться в Лесколовском Доме культуры.

Также воинской части оказывают помощь депутат Государственной Думы Сергей Петров и депутат областного Законодательного собрания Саяд Алиев. Командованием части налажено взаимодействие и с руководителем администрации Всеволожского района Андреем Низовским.

Эта воинская часть ведет автономное существование, поскольку там есть вся необходимая инфраструктура, включая баню, швейную мастерскую, продовольственный магазин, жилой дом для офицерского состава, артезианскую скважину, собственные очистные сооружения и котельную, складские помещения, автопарк. Нет там только детских образовательных учреждений. Дети посещают детские сады и школы в близлежащих населенных пунктах.

Всю огромную территорию воинской части нам с фотокорреспондентом пройти не удалось – лучшее время для этого всё-таки весна или лето, но на стрельбище побывали и городок проведения инструктивных занятий по подготовке суточных нарядов посетили. На бронедром решили не ходить. Сам объект сохранился, но обучение водителей бронетранспортеров в части теперь не ведется: это направление было исключено. Напоминает о нём только списанный БТР на монументе, установленный в Аллее славы.

Пора подвести важный итог, без которого рассказ о центре подготовки личного состава Северо-Западного ордена Красной Звезды округа войск национальной гвардии РФ был бы неполным. За сорок лет центром подготовлено более 60 тысяч младших командиров и специалистов, и эта впечатляющая цифра говорит сама за себя.

Поздравляем весь личный состав и ветеранов воинской части с Днём защитника Отечества и с юбилейной датой! Желаем здоровья, успехов в службе и мирного неба!

Репортаж Нины УСТИЧЕВОЙ

Фото Антона ЛЯПИНА