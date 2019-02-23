Если делать – то хорошо

Для Всеволожского потребительского общества, которое по праву считается одной из лучших организаций потребительской кооперации Ленинградского облпотребсоюза и Центросоюза Российской Федерации, нынешний год полон красивых дат. Так, 45 лет назад, в январе 1974 года, районный потребсоюз был переименован во Всеволожское районное потребительское общество. Тридцать лет исполнилось со дня вступления в должность председателя Совета Всеволожского потребительского общества Станислава Богдевича, у которого сегодня, 23 февраля, юбилей – 65 лет.

Почетный гражданин Всеволожского района, обладатель знаков отличия «За вклад в развитие Ленинградской области», «За заслуги перед Ленинградской областью» и «За заслуги перед потребительской кооперацией Ленинградской области», обладатель звания «Человек слова и дела», награжденный медалью «Ветеран потребительской кооперации», – и это не считая многочисленных грамот, благодарностей и дипломов самого высокого уровня, – Станислав Владимирович остается человеком скромным и о себе рассказывает крайне скупо и неохотно. Поэтому нам пришлось составить портрет юбиляра со слов людей, которые знают его давно и очень хорошо, – коллег, друзей и старших товарищей.

Наша справка: Станислав Владимирович Богдевич родился в 1954 году в деревне Бакшты Щучинского района Гродненской области Белорусской ССР. В 1971-м переехал в посёлок имени Морозова Всеволожского района. Работал учеником повара, поваром и кладовщиком в Морозовском торге, заведующим орготделом Всеволожского ГК ВЛКСМ, заместителем директора по торговле Морозовского торга, заведующим торговым отделом Всеволожского горисполкома. В 1980-м без отрыва от производства окончил Ленинградский институт советской торговли. С 1987 года по сей день работает во Всеволожском ПО.

Евгений Викторович Демидчик, Почетный гражданин Всеволожского района, государственный нотариус:

– Станислава я знаю уже лет тридцать, а может, и больше. Что могу о нем сказать – замечательный, искренний, честный человек, человек редких душевных качеств. К тому же мы с ним земляки, оба из Белоруссии.

Тут ведь как получается – Беларусь находится в самом центре Европы, и эта особенность сыграла с белорусами хитрую шутку во времена средневековья. Соседние страны часто воевали друг с другом, и в это время Беларусь превращалась для них в «перевалочный пункт». Но вместо того чтобы воевать с непрошеными гостями, белорусы умудрялись добиться мира малыми жертвами. Наш народ, бесконечно вовлекаемый в беспрерывные войны, проходившие на его территории по воле других, всегда стремился к миру. Вместе с тем стремление к миру не исключало мужества и самоотверженности народа в отстаивании своих традиционных ценностей. Спустя столетия все это трансформировалось в национальную черту – белорус способен договориться с кем угодно и о чем угодно. Не зря государственный гимн начинается со слов: «Мы, белорусы, – мирные люди».

Так вот, Станислав Владимирович воплотил в себе лучшие черты белорусского народа – терпение и миролюбие, упорство в труде и достижении цели, душевную щедрость, умение дружить по-настоящему.

Я знаю, что при всякой возможности он старается выкроить время для поездки в свое родное село, где до сих пор живут его родители. Мне радостно сознавать, что здесь, на ленинградской земле, многие белорусы – и Станислав Богдевич в их числе – обрели вторую родину. Но как бы судьба нас ни разбросала, где бы мы ни жили – мы продолжаем любить свою Белоруссию, помогать землякам, никогда не забываем родню и друзей.

Юбилей – это не только повод для празднования, но и стимул для новых успехов в созидательной работе. Я от всего сердца поздравляю своего дорогого друга с юбилеем и желаю ему и дальше крепко стоять на ногах под ветрами времени.

Віншую з днём нараджэння! Жадаю, каб тваё жыццё было яркім і цудоўным, любімыя дарылі ўвагу, радасць, цяпло і ласку, сябры акружалi шчырым разуменнем і падтрымкай, калегі паважалі і шанавалі. Хай усё, што здавалася нязбытным, збудзецца, і самае жаданае хай адбудзецца!

Ангелина Александровна Плыгун, глава МО «Город Всеволожск»:

– Жаркое лето 1978 года. Август. Меня, молоденькую учительницу, пригласили на работу во Всеволожский горком ВЛКСМ в качестве комсорга по группе средних школ. Богдевич к тому времени – для меня во всяком случае – был уже опытным «аппаратчиком», возглавлял в горкоме организационный отдел, а значит, курировал все комсомольские организации на территории Всеволожского района, кроме моих, школьных.

Ну и началась кипучая деятельность. На первых порах Станислав Владимирович здорово помогал мне разобраться в работе, войти в ее бешеный ритм и темп. А мероприятий под эгидой комсомола в то время проводилось очень много – это и туристические слеты, и трудовые десанты, и военно-спортивные игры «Зарница» и «Орленок», культурная работа, прием в комсомол – в общем, широчайший спектр. Ценные советы более опытного товарища приходились как нельзя кстати.

В комсомоле многие получили заряд на всю жизнь. Он стал для нас школой, где мы учились дружбе, ответственности, заботе о родной земле. И лидерские качества Станислава Владимировича, я полагаю, во многом определила именно комсомольская работа. Он не только глубоко порядочный человек, но и волевой, авторитетный руководитель, способный принимать решения и нести за них ответственность.

Вообще, всеволожский комсомол являлся организацией, которая выделялась на карте Ленинградской области с точки зрения участия во всех знаковых событиях. Он был настоящей кузницей кадров в простом и хорошем смысле этого слова, и территорией реальных дел. Жизнь доказала, что комсомол стал отличной школой для многих, вырастил в своих рядах настоящих руководителей.

И еще хочу сказать: бывших комсомольцев не бывает. Ежегодно в день рождения ВЛКСМ, 29 октября, мы, комсомольцы 70-х, собираемся, чтобы вспомнить «годы молодые», поддержать в наших душах свет того незабываемого времени.

И, конечно, я не думала, что судьба еще раз так тесно сведет нас со Станиславом Владимировичем в совместной работе. В 2014 году меня избрали главой депутатского корпуса города Всеволожска, в котором Богдевич «отбывал» уже не первый срок, был одним из опытнейших парламентариев, бессменным председателем бюджетной комиссии. Честно скажу – его помощь в вопросах исполнения бюджета муниципального образования оказалась для меня неоценимой. Ведь наша главная задача как депутатов – это не только работа с населением, но и контроль за расходованием бюджетных средств на реализацию программ, сформированных администрацией.

Пришлось, конечно, осваивать колоссальный объем новой информации, изучать федеральные и региональные законы, поэтому мудрые советы и дельные рекомендации многоопытного депутата Богдевича мне очень помогли максимально быстро войти в курс дела.

К слову, между нами случаются и разногласия по тем или иным вопросам, касающимся муниципального управления, но ведь известно – истина рождается в споре. К тому же природный такт Станислава Владимировича, его жизненный опыт и умение убеждать – все это вместе способствует конструктивному диалогу, где каждый уважает мнение оппонента.

Оглядываясь назад, понимаешь, как быстро пролетело время! Душа-то по-прежнему молода, и память хранит те моменты, когда мы были полны энергии и задора. Хочу пожелать Стасу дальнейших успехов не только в политической деятельности, но и в профессиональной – ведь он руководит одной из крупнейших организаций, которая вносит большой вклад в социально-экономическое развитие Всеволожского района.

Желаю тебе не останавливаться на достигнутом, искать новые пути, ставить перед собой новые цели!

Виталий Иванович Алешкевич, председатель совета директоров банка «Ростфинанс»:

– В декабре 1986 года меня перевели из Подпорожского райпо во Всеволожский район, где я возглавил потребительскую кооперацию. Времена уже тогда были непростые, ощущалась нехватка различных товаров, дефицит набирал обороты. В системе же потребкооперации действовал порядок – пайщики имели преимущественное право приобретать товары повышенного спроса – импортную обувь и одежду, посуду, мебель, строительные товары и многое другое. К сожалению, вокруг этого крутилось немало желающих поживиться дефицитом, да и сами работники торговли далеко не всегда могли устоять перед искушением «помочь нужному человеку». Для меня был очевиден тот факт, что необходимо менять людей на ключевых постах.

В то время во Всеволожском потребительском обществе работало более 1300 человек – это была огромная многопрофильная организация, включавшая в себя предприятия торговли, общественного питания и бытовых услуг, заготовки, строительную группу и даже школу-магазин, готовящую продавцов для КООП-торговли.

Помню, как я познакомился со Станиславом Владимировичем – это было на второй день моей работы во Всеволожском райпо. Я встретил его холодным декабрьским днем 1986 года в универмаге на Вокзальной площади – молодой, высокий, симпатичный парень, мне его представили как заведующего отделом торговли в горисполкоме. Чуть позже я узнал, что он имеет опыт работы во Всеволожском горкоме ВЛКСМ, а также хорошо зарекомендовал себя на работе в Морозовском торге.

Не скрою: какое-то время присматривался к нему, и в конце концов понял – лучшего зама по торговле мне не найти – честный, порядочный человек, хорошо знающий район, талантливый руководитель, гибкий и умеющий найти подход к любому сотруднику.

После моего избрания первым зампредом Леноблпотребсоюза, с января 1989 года Станислав Богдевич стал председателем правления Всеволожского потребительского общества. Конечно, я не мог оставить без внимания своего преемника, и оттуда, «из области», наблюдал за деятельностью райпо и помогал молодому председателю – когда советом, а когда и делом.

Могу с уверенностью сказать: я ни разу не пожалел о принятом решении. У Станислава Владимировича за спиной уже большой жизненный путь и профессиональный опыт, высокий авторитет в организациях потребительской кооперации – пусть все, что наработано юбиляром за долгие годы, успешно служит на благо кооперации пайщиков и сотрудников организации, пусть стойкость и бодрость духа его не покидают никогда!

Станислав Андреевич Ковалев, Почетный гражданин Всеволожского района:

– Со Станиславом Владимировичем я познакомился в бытность свою секретарем партийного комитета производственно-мебельного объединения «Невская Дубровка». Богдевич тогда работал во Всеволожском горкоме комсомола – возглавлял организационный отдел.

Помню, тогда проводилась большая работа по обмену комсомольских билетов, ему приходилось очень много ездить по району, по первичным организациям, в том числе и к нам, в Невскую Дубровку. Вообще, это был грандиозный труд. Возможно, благодаря именно комсомолу у Станислава Владимировича ярко проявились коммуникативные способности, навыки общения с самыми разными людьми. В любой, казалось бы, неразрешимой ситуации он обязательно предложит решение, устраивающее всех.

Потом я перешел на работу во Всеволожский городской комитет народного контроля, затем стал секретарем горкома КПСС, после – председателем Всеволожского горисполкома, но связи со Станиславом Владимировичем никогда не терял. Напротив, учитывая его отличные деловые качества, честность и порядочность, рекомендовал его для работы заведующим торговым отделом исполкома, с которой он справлялся более чем успешно.

Ну а возглавив Всеволожское потребительское общество, Станислав Владимирович раскрылся не только как талантливый руководитель, но и как крепкий хозяйственник, успешный предприниматель. При этом он всегда предельно тактичен, доброжелателен и дипломатичен.

От всей души желаю нашему юбиляру крепкого здоровья и отличного настроения, успешной реализации идей и плодотворной работы, семейного благополучия и достижения новых профессиональных горизонтов.

Анатолий Александрович Калашников, Почетный гражданин города Всеволожска, председатель районного Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов:

– От имени Всеволожского Совета ветеранов горячо и сердечно поздравляю Станислава Владимировича с 65-­летним юбилеем и выражаю искреннюю благодарность за оказание помощи и большой вклад в становление ветеранского движения на территории района.

Являясь честным и порядочным человеком, по характеру доступным и открытым, вы достойно несете через все испытания временем нравственные традиции нашего народа.

Самостоятельность суждений, видение перспектив, способность к анализу и трезвый подход к событиям, умение выслушать и понять людей, сделать правильные выводы как из достижений, так и неудач, уважение к закону и подлинным демократическим ценностям, а также глубокое личное обаяние предопределило вашу личную жизнь и трудовую биографию.

Примите искренние поздравления и самые добрые пожелания в ваш юбилейный день рождения. Ветераны Всеволожского района желают вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, бодрости духа, счастья и благополучия в жизни.

Надежда Ивановна Шагина, председатель правления Всеволожского потребительского общества, кавалер ордена «За вклад в развитие потребительской кооперации в России»:

– Знаете, как у нас шутят иногда: «Говорим Всеволожское райпо – подразумеваем Богдевич, говорим Богдевич – подразумеваем Всеволожское райпо». В этом весь Станислав Владимирович – мудрый руководитель, экономист и финансист, великолепный организатор, обладающий потрясающим коммерческим чутьем.

В потребительской кооперации всегда было нелегко работать, а сейчас, когда конкуренция становится все острей, выживать очень трудно, приходится принимать какие-то кардинальные решения, по поводу которых нередко возникают сомнения. И со стороны Станислава Владимировича в эти трудные моменты всегда получаешь поддержку. Делишься с ним сомнениями – выскажет свою точку зрения, где нужно, подскажет и поддержит. В любой ситуации он спокойно и взвешенно принимает решения.

Ему удается быть и надежным товарищем, и требовательным начальником, и просто хорошим, добрым человеком. К тому же Станислав Владимирович настоящий семьянин – вместе с женой Аллой Валентиновной они воспитали двоих замечательных сыновей, сейчас пестуют четверых внуков. И еще у нашего председателя необычное хобби – на его подворье содержатся куры – видимо, не отпускает детство, проведенное в деревне.

За долгие годы совместной работы у нас выработался девиз: «Если ты что-нибудь делаешь, делай это хорошо. Если же ты не можешь или не хочешь делать хорошо, лучше совсем не делай». Эта фраза принадлежит перу великого русского писателя Льва Толстого и в виде плаката размещена на одной из стен в помещении райпо.

Сегодня Всеволожское потребительское общество – это 34 предприятия, в том числе магазины продовольственных и непродовольственных товаров, кафе и столовые. Основные виды деятельности – розничная торговля, организация общественного питания и сдача в аренду площадей; территория обслуживания – город Всеволожск и 3 городских и 3 сельских образования. Сохраняя предприятия, общество помогает району решать проблему безработицы.

По инициативе Станислава Владимировича Всеволожское потребительское общество оказывает значительную спонсорскую и благотворительную помощь детским домам, храму Спаса Нерукотворного Образа на Дороге жизни, общественной организации «Блокадный детский дом», медицинским и оздоровительным учреждениям района, пайщикам райпо.

Большое внимание Станислав Владимирович уделяет решению социально-бытовых проблем работников и ветеранов потребительской кооперации. Это и льготное питание, и оплата учебы в высших и средних учебных заведениях, и ценные подарки, в том числе и пайщикам, к юбилейным датам.

Его поддержку мы ощущаем всегда, когда в этом есть необходимость. От всего нашего большого коллектива хочу пожелать Станиславу Владимировичу здоровья, душевного равновесия и поддержки единомышленников, дальнейшей плодотворной и успешной работы на благо нашего потребительского общества и в целом системы Ленинградского облпотребсоюза!

Светлана ЗАВАДСКАЯ