Почти 3 000 всеволожских девятиклассников прошли испытание по русскому языку

Этот учебный год добавил девятиклассникам еще одно испытание – итоговое собеседование по русскому языку.

В России собеседование прошли 13 февраля полтора миллиона человек, 14 тысяч из них – девятиклассники Ленинградской области. Во Всеволожском районе итоговое собеседование сдавали 2656 школьников. «Зачет» является одним из условий допуска к экзаменам, получившие «незачет» смогут попытать счастья 13 марта и 6 мая.

Испытание, в котором школьники демонстрировали свои навыки устной речи, а именно: умение создавать связное высказывание, применять речевые средства для выражения собственных мыслей и чувств, – является результатом многолетней работы педагогов, ведь за один год освоить все богатства русского языка нереально. Проверяющие обращали внимание на соблюдение норм литературной речи: отсутствие сленга и просторечий, правильную расстановку ударений, навыки свободного составления сложных предложений.

Итоговое собеседование состояло из двух частей. Первая часть представляла из себя работу с текстом, который необходимо было выразительно прочитать, а затем пересказать, дополнив его собственным высказыванием. Нашему региону достались два варианта текстов, один – о русском просветителе Н.И. Новикове, другой – о первой российской женщине-летчике Л.В. Зверевой.

Во второй части задания школьники демонстрировали умение строить монологическое высказывание, а также вести беседу с педагогом. На ответ отводилось в общей сложности 15–16 минут. Речевые умения оценивались по определенным критериям, среди которых были, к примеру, такие: интонирование, соблюдение фактологической точности при пересказе, соблюдение грамматических и орфоэпических норм.