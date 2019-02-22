Новые звезды Александра Дрозденко

Накануне Дня защитника Отечества губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко присвоено звание майора Западного военного округа.

Приятной новостью глава 47-го региона поделился в своем «Инстаграме»:

– В канун праздника получил звание майора запаса. Но не это главное. Главное – всех с наступающим праздником: Днем защитника Отечества!

Александр Дрозденко показал выписку из приказа министра обороны РФ Сергея Шойгу от 15 февраля 2019 года о присвоении ему очередного воинского звания. До этого губернатор был капитаном запаса. Кроме того, глава региона выложил несколько армейских фотографий.