Николай Емельянов сдал ЕГЭ вместе с родителями всеволожских школьников

Родители старшеклассников Всеволожской школы № 2 сдавали ЕГЭ по математике базового уровня сегодня, 22 февраля.

В испытании, кроме одиннадцати отцов и матерей, принимали участие: Николай Емельянов, заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам; Сергей Тарасов, председатель областного комитета общего и профессионального образования; Андрей Низовский, глава администрации Всеволожского района, и Ирина Федоренко, председатель районного комитета по образованию.

Экзамен проходил в полном соответствии с процедурой, установленной для выпускников, таким образом, родители могли пережить то же волнение, что и их дети, которым это испытание государственной важности предстоит в конце учебного года.

Николай Емельянов считает, что ЕГЭ для родителей – мероприятие очень важное, прежде всего, с психологической точки зрения. Оно позволит снять напряжение перед предстоящими испытаниями в семьях, где есть выпускники, тем более что «за последние три года в Ленинградской области не было принципиальных проблем по сдаче этого экзамена». Заместитель председателя областного правительства по социальным вопросам выразил надежду, что общими усилиями выпускников, родителей, комитетов по образованию – как областного, так и всех районных – Ленинградская область сможет достойно подготовиться и выдержать государственные экзамены.

О том, как будет проходить ЕГЭ в этом учебном году, рассказал Сергей Тарасов.

– Если раньше ребята могли сдавать математику и базового, и профильного уровня, то в этом году они должны были определиться. 54 процента выпускников выбрали экзамен по математике профильного уровня, остальные будут сдавать этот предмет на базовом уровне. В проведении экзамена для самих выпускников ничего нового нет, есть только изменения технологического характера.

На выполнение заданий было отведено полчаса, но многие из экзаменующихся справились раньше. После окончания экзамена Андрей Низовский поделился своими впечатлениями:

– Любой человек со средним образованием способен решить эти задания. Ничего сверхъестественного в них нет, но главное, что в этом убедились родители выпускников, которые тоже очень волнуются. Теперь они смогут рассказать о своём опыте детям, которым важно помнить: когда ты уверен в себе, ты получишь максимально хороший результат.

Соб. инф.

Фото Антона КРУПНОВА