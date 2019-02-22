Всеволожский предприниматель отмечен почетной грамотой Торгово-промышленной палаты РФ

В минувший четверг в Ленинградской торгово-промышленной палате прошел День открытых дверей.

Как отметил на открытии мероприятия исполнительный директор ЛО ТПП Игорь Муравьев, сегодня возглавляемая им структура активно поддерживает предпринимателей и готова выслушать все их претензии и жалобы, для того, чтобы довести их до вышестоящих органов власти.

В рамках Дня открытых дверей состоялась церемония награждения почетными грамотами ТПП России всеволожского предпринимателя, генерального директора строительной компании Станислава Даниеляна и председателя совета директоров ООО «Ленавтотранс» Андрея Шмелева.

– Рад, что работа нашей компании была отмечена ТПП России, – делится впечатлениями Станислав Даниелян. – Мы строим не только коммерческое, но и социальное жилье. К примеру, в данный момент компания достраивает проблемный объект. Бывший застройщик обещал сдать более одной тысячи квартир в 2016 году, но обещание свое так и не выполнил. Сейчас на стройке вовсю кипит работа. Уже в марте жильцы справят новоселье.

Станислав Даниелян также отметил, что компания активно сотрудничает с областными властями и с администрацией Всеволожского района.

По словам другого всеволожского предпринимателя Алексея Палади, сегодня Ленинградская торгово-промышленная палата помогает быть в курсе последних законодательных нововведений.

– Если мы раньше работали по наитию, то теперь уже грамотно подходим к развитию бизнеса, разрабатывая систему финансового планирования, – рассказал Алексей Палади. – Благодаря участию в программе бизнес-акселерации удалось заключить новые договора с сокурсниками по программе, которые сегодня стали нашими ключевыми партнерами. Так, например, предприятие наладило выгодные взаимоотношения с поставщиками сырья. А один из сокурсников поможет с созданием нашей франшизы в Луге.

Фото пресс-службы Ленинградской областной торгово-промышленной палаты