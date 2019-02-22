Во Всеволожске отметили День защитника Отечества

Сегодня, 22 февраля, в КДЦ «Южный» состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дня защитника Отечества.

Собравшимся показали фильм, рассказывающий об истории российской армии.

За активную общественную гражданскую позицию, высокий профессионализм и большой вклад в нравственное становление и воспитание подрастающего поколения и в связи с праздником благодарностью главы администрации района были отмечены 19 военнослужащих.

– Наша армия крепка своими традициями, основу которым заложили победы на полях сражений, – подчеркнул глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. – В преддверии Дня защитника Отечества желаю не только мирного неба над головой, но и материального благополучия защитникам Родины.

– Император Александр III говорил, что у России два союзника – армия и флот, – напомнил настоятель храма святой Варвары в поселке Рахья Олег Патрикеев. – Сейчас я бы добавил ещё и третьего союзника – православную церковь. Мы всегда молимся за здравие или за упокой наших солдат. Сегодня во многих воинских частях строятся храмы. Мира всем нам!

Мероприятие сопровождалось праздничным концертом, в котором приняли участие ведущие коллективы Всеволожского района.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА