Родители всеволожских школьников сдадут ЕГЭ

В феврале во всех регионах России пройдет акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Ленинградская область вновь примет в ней участие.

В этом году, как и в прошлом, ЕГЭ будут сдавать во всех муниципальных районах Ленинградской области. Мероприятие призвано помочь выпускникам, их родителям и педагогам снять лишнее напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ.

В пятницу, 22 февраля, акция пройдет во Всеволожском районе. Вместе с родителями учеников 9, 10, 11-х классов ЕГЭ будут сдавать заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов, председатель областного комитета общего и профессионального образования Сергей Тарасов, глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский, директора школ и родители.

Фото Антона ЛЯПИНА из архива