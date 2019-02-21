Депутаты Всеволожского района поддержали рублем строительство школ и детских садов

Совет депутатов Всеволожского района сегодня, 21 февраля, проголосовал за увеличение расходов социальной части бюджета на 2019 год. Дополнительные средства выделят на выкуп и строительство школ и детских садов во Всеволожске, Мурино, Бугровском сельском поселении и Романовке.

На заседании, состоявшемся под председательством главы района Ольги Ковальчук, депутаты одобрили корректировку бюджета, предусматривающую дополнительные расходы. Помимо образовательных учреждений, средства направят и на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, а также финансирование библиотек. Кроме того, увеличены расходы на участие в адресных программах. Это позволит начать работу по проектированию и ремонту учреждений физической культуры и спорта, объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Также на заседании обсудили ход реализации проекта реконструкции Ладожского водовода. По этому вопросу перед депутатами выступил заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области Валерий Минькач.

Фото пресс-службы администрации ВМР