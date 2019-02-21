В Ленобласти открыта горячая линия по школьному питанию

До 4 марта в Филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области по Всеволожскому району» проводится горячая линия по вопросам организации дополнительного питания через буфеты в школах, в том числе через автоматы по выдаче пищевых продуктов.

Задать вопросы специалисту можно по телефону: 8 (813-70) 23-733. Время работы: понедельник – пятница с 10.00 до 17.00.

Прием граждан осуществляется в указанное время по адресу: г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, дом 13.