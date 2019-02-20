Мусорная реформа во Всеволожском районе начнется 1 ноября

Единый региональный оператор Ленинградской области начнет вывозить и перерабатывать мусор во Всеволожском районе с 1 ноября 2019 года. О переносе сроков рассказал сегодня, 20 февраля, на заседании Общественной палаты Всеволожского района генеральный директор ООО «ЖКК» Игорь Колтунов.

– Планировалось, что уже с 1 января вывозить и утилизировать мусор в 47-м регионе начнет единый оператор, – рассказал Игорь Колтунов. – Однако ранее установленные сроки были пересмотрены. Большинство районов Ленинградской области перейдут к новой системе уже в апреле нынешнего года. Одним из последних к нововведению примкнет Всеволожский район. На сегодняшний день у нас много проблем, связанных со сбором и вывозом мусора с частного сектора во Всеволожске. Его жители не платят за вывоз мусор, а вот управляющая компания оплачивает за каждую тонну мусора и долгов у нас нет.

Напомним, в правительстве Ленинградской области в рамках реализации в регионе федеральной программы прорабатывается вопрос предоставления льгот и компенсаций за оплату услуг по вывозу и переработке отходов. Согласно нововведению реформа обращения с ТКО приравнивает вывоз мусора к коммунальным услугам. Уже заключен договор с ЕИРЦ, благодаря чему оплата услуг по обращению с отходами включена в единую платежную квитанцию («Обращение с ТКО»).

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото пресс-службы администрации ВМР