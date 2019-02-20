Заместитель прокурора области проведет личный прием жителей Всеволожского района

В пятницу, 22 февраля, с 12.00 до 14.00 в помещении Всеволожской городской прокуратуры проведет личный прием граждан заместитель прокурора Ленинградской области Владимир Ерофеев.

Жители города и района могут обратиться с жалобами на действия должностных лиц органов местного самоуправления, правоохранительных структур, контролирующих органов и федеральных служб.

Заявителям рекомендуется заранее подготовить письменные заявления, содержащие сведения, необходимые для оперативного рассмотрения обращений, а также копии обжалуемых ответов и решений. При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность.

Прием будет проводиться по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 138.