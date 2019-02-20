Заведующий стационарным отделением скорой помощи Всеволожской КМБ вошел в число лучших руководителей страны

Подведены итоги Всероссийского конкурса «Лучшие руководители РФ», который проходил с 21 мая 2018 года по 18 февраля 2019 года. По итогам конкурса определены 548 победителей. Среди них – заведующий стационарным отделением скорой медицинской помощи Всеволожской КМБ Андрей Тополян.

Конкурс проводился в пять этапов. В общей сложности было подано более 30 тысяч заявок.

Напомним, Андрей Тополян родился в Ленинграде. В 2012 году окончил Оренбургскую медицинскую академию. Окончил интернатуру в СЗГУ им. Мечникова по специальности «лапароскопическая хирургия» и ординатуру по специальности «общественное здоровье и здравоохранение. Управление в здравоохранении». Прошел профессиональную переподготовку в Первом медицинском институте им. Павлова по специальности «кардиология». Во Всеволожской КМБ работает с сентября 2015 года врачом-терапевтом, с сентября 2016 – заведующий стационарным отделением скорой медицинской помощи.