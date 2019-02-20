В Мурино состоялся юбилейный слет кадетских классов

Сегодня, 20 февраля, в Муринском центре образования № 2 прошел десятый слет кадетских классов. Здесь собралось около 240 кадетов из 12 школ района.

Бравые юноши и девушки демонстрировали боевой шаг, знание этикета, читали стихи в рамках литературно-поэтической гостиной. Одним словом, доказывали, что настоящий кадет развит как физически, так и духовно.

Слет начался с награждения победителей очередного этапа соревнований кадетских классов «Бравый кадет». Участников ждали непростые задания. Сначала им предстояло проявить себя в строевом смотре. Оценивались и форма одежды, и движение в строю, и выполнение строевых приемов.

Продемонстрировать свою спортивную подготовку юноши и девушки могли во время участия в спортивной эстафете. Также ребятам предстояло собрать и разобрать автомат АК-74 и снарядить магазин патронами. Проникновенные стихотворения звучали в рамках литературно-поэтической гостиной. Все произведения были посвящены теме блокады Ленинграда.

Кроме того, ребята участвовали в викторине «Во славу Отечества», посвященной 75-тилетию снятия блокады. Проверили кадетов и на знания этикета. Школьники должны были не только правильно ответить на вопросы, но и продемонстрировать навыки сервировки стола.

Организовал мероприятие ДДЮТ Всеволожского района.

Екатерина КОРОЛЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА