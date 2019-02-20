Борьба со снегом оказалась в центре внимания Общественной палаты

Уборка придомовых территорий от снега стала главной темой Общественной палаты Всеволожского района, заседание которой состоялось сегодня, 20 февраля.

– Не секрет, что проблема неубранных улиц одна из самых злободневных. Никто не защищает коммунальщиков, но и им сейчас приходится нелегко, – отметил председатель Общественной палаты Виктор Рожнов. – Из-за обильных осадков трудности возникли у многих обслуживающих компаний. Жалобы на плохую уборку и наледи поступают регулярно. Поэтому мы пригласили коммунальщиков, чтобы выслушать и обсудить данный вопрос.

– Наше предприятие одно из крупнейших на Северо-Западе, – пояснил генеральный директор ООО «ЖКК» Игорь Колтунов. – Мы работаем во Всеволожске, поселке имени Свердлова, Колтушах, Разметелево, Янино, Кудрово, Кузьмолово, Воейково, Щеглово. Скажу так: нынешний снег – это стихийное бедствие, с которым мы успешно боремся. Но наша главная задача – обеспечить безопасность жителей и провести очистку кровли от снега, льда и сосулек. Работы проводим с привлечением профессиональных альпинистов. К примеру, за полтора месяца в Кузьмолово на эти цели было потрачено более 600 тыс. руб.

Бывают случаи, когда при расчистке возникают повреждения кровли и крыша начинает протекать. По словам руководителя управляющей компании, в таких форс-мажорных случаях «ЖКК» либо возмещает материальный ущерб, либо устраняет проблему самостоятельно.

Что касается текущих вопросов, то в данный момент компания закупила пескосоляную смесь, чтобы посыпать улицы.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА из архива

