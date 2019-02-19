Православная молодежь и волонтеры победы под одной крышей

В центре «Молодежный», который находится в деревне Кошкино Морозовского поселения, с 15 по 17 февраля прошли сразу два мероприятия: слет регионального отделения волонтеров победы и слет православной молодежи. Молодые люди встретились с единомышленниками, побывали на лекциях и приняли участие в мастер-классах.

Волонтеры победы встретились с главным специалистом комитета по молодежной политике Ленобласти Прасковьей Васильевой. На мероприятии речь шла о взаимодействии волонтеров и комитета. Прасковья Сергеевна рассказала о направлениях поддержки волонтеров, а также об основных грантах в сфере добровольческих организаций. Кроме того, гости мероприятия смогли поучаствовать в тренингах на командообразование и полезных мастер-классах на тему лидерства и мотивации. Рассказали волонтерам и о том, как можно помочь пожилым людям, столкнувшимся с необходимостью подключения цифрового телевидения.

Представители православной молодежи встретились с председателем отдела по делам молодежи Тихвинской епархии отцом Геннадием, который зачитал поздравление Патриарха Кирилла с Днем православной молодежи. Этот праздник ежегодно отмечается 15 февраля. Важным событием стало пленарное заседание, на котором епископ Выборгский и Приозерский Игнатий, епископ Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав, епископ Гатчинский и Лужский Митрофан встретились с председателем комитета по молодежной политике Ленинградской области Алексеем Орловым.

Екатерина КОРОЛЕВА

Фото из группы центра «Молодежный» в социальной сети «ВКонтакте»