Поликлиника в Сертолово готова на 50%

Первый этап строительства медицинского комплекса в Сертолово идет в соответствии с графиком. Завершено возведение теплого контура здания поликлиники при областной детской больнице.

В настоящий момент ведутся работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем, слаботочных систем, витражному остеклению и отделке помещений. Готовность объекта составляет 50%.

Ввод в эксплуатацию детской поликлиники на 850 мест запланирован на 29 декабря этого года.

На втором этапе построят девятиэтажный больничный комплекс на 500 коек, административно-учебный и лабораторный корпуса, аптеку, пищеблок, гараж на 32 автомобиля и здание патологоанатомических служб. Общая площадь комплекса составит 94,5 тыс. кв. метров.