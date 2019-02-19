Погорельцам Кудрово окажут помощь

Вопросы восстановления жилья и оказания материальной помощи погорельцам Кудрово обсудила специальная комиссия, в которую вошли специалисты МЧС, администрации Всеволожского района и управляющей компании.

– Только что завершилось заседание комиссии. В данный момент прорабатывается вопрос, в каком процентном соотношении комитет финансов и управляющая компания примут участие в восстановлении сгоревшего жилья, – рассказали в администрации Заневского городского поселения. Сейчас обсуждается проблема размещения пострадавших. Что касается материальной стороны, то погорельцам будет оказана адресная финансовая поддержка в размере 20 тысяч рублей на каждого пострадавшего. Деньги эти будут выделены из средств муниципального бюджета Всеволожского района. Помимо этого, малоимущим гражданам добавят еще по 20 тысяч рублей на каждого. Погорельцы в течение трех месяцев будут получать продуктовые наборы. Для детей предусмотрена реабилитация в специализированном центре.

Напомним, вчера вечером, 18 февраля, на пульт дежурного ГУ МЧС РФ по Ленобласти поступило сообщение о возгорании в многоэтажном доме на улице Центральной, дом № 50, корпус № 1 в Кудрово. Оказалось, что загорелась квартира, огонь распространился на соседнее жилье. Из-за припаркованных возле горящего дома машин пожарным с трудом удалось подъехать к месту происшествия. По предварительным данным, причиной ЧП стало возгорание электропроводки.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Ленинградской области