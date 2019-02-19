Александр Дрозденко вышел на «контакт»

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко – активный пользователь социальных сетей. Теперь у него не только своя страница в «Инстаграме», но и группа «ВКонтакте», которая появилась сегодня, 19 февраля.

В конце прошлого года Александр Дрозденко на пресс-конференции отметил, что сам ведет страницу в «Инстаграме», читает сообщения и отвечает на вопросы. Он публикует не только отчеты с деловых встреч, но и рассказывает о семейных буднях.

В группе «ВКонтакте», которую создал глава 47-го региона, пока отсутствуют кнопки «Предложить новость» или «Написать сообщение». Пользователи могут только прочитать новости.