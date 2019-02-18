На трудоустройство подростков в Ленобласти потратят 30 миллионов рублей

Молодежный центр «Альфа» и МБУ «Благоустройство» из Агалатово претендуют на получение субсидий из областного бюджета на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних подростков от 14 до 18 лет.

Впервые в этом году финансированием программы займется комитет по труду и занятости населения Ленинградской области. Работодателям 47-го региона будет выделено около 30 млн рублей.

– Размер субсидий зависит от представленного проекта, – отмечают в областном комитете по труду и занятости населения. – Конкурсная комиссия тщательно изучит каждую заявку и оценит ее значимость. Предпочтение отдадут тем организациям, которые предложат проекты, направленные на повышение профессиональных навыков ребят. Для многих подростков это их первый трудовой опыт в жизни.

– Мы призываем государственные и автономные учреждения принять активное участие в конкурсе, – сообщили во всеволожском Центре занятости населения. – Чем больше работодателей – тем больше вакансий для молодежи. Согласно законодательству длительность трудового дня подростка составляет четыре часа. Для ребят проводятся спортивные мероприятия и фестивали. В ходе работы молодежь общается, приобретает новых друзей и знакомых, и это – здорово. Ну а занятость помогает дисциплинировать подростков.

Ирэн ОВСЕПЯН