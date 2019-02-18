В Кузьмолово пройдут соревнования по ориентированию на приз газеты «Всеволожские вести»

В выходные в поселке Кузьмоловский пройдут 40-е традиционные соревнования по спортивному ориентированию на приз газеты «Всеволожские вести».

Старты по протоколу. Соревнования личные, дистанция в заданном направлении на лыжах. Возрастные группы – МЖ – 10, 12, 14, 16, 18, 21, 40, 50, 60, 70, М – 35, 45, 55. Заявки принимаются до 21 февраля.

Со всей информацией можно ознакомиться на сайте о спортивном ориентировании. Там же можно будет ознакомиться с расположением Старта и Финиша и стартовыми протоколами.

Размещение и регистрация в помещении Музыкальной школы (бывший Дом Техучебы). Остановка автобуса – Дом культуры. Начало соревнований в 12 часов.

До Кузьмоловского удобнее всего добраться на автобусах 619, 621, 627 от станции метро «Девяткино», на автобусе 205 – от станции метро «Гражданский проспект» и на электричке от платформы «Девяткино», Сосновское направление.

Спортсмены выступают под свою личную ответственность. За жизнь и здоровье детей несут ответственность руководители групп.