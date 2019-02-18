Во Всеволожске почтили память воинов-интернационалистов

В минувшую субботу, 16 февраля, на 10-м километре Дороги жизни у мемориала «Румболовская гора» состоялась патриотическая акция «На ладонях войны», посвященная Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Мероприятие было приурочено к 30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

В этот день у памятника воинам-интернационалистам собрались ветераны боевых действий и представители общественных организаций.

Теплые слова в адрес собравшихся сказали глава Всеволожского района Ольга Ковальчук, председатель правления Всеволожской районной организации «Российский союз ветеранов Афганистана», подполковник запаса Игорь Дударев, генерал-майор запаса Виктор Харичев и другие.

После минуты молчания и ударов «Колокола памяти» благочинный Всеволожского округа, протоиерей Роман (Гуцу) отслужил панихиду по погибшим. В небо взлетели белые голуби, символизирующие их души. К памятникам возложили цветы и венки. Завершилась акция памяти в КДЦ «Южный», где перед присутствующими выступили мастера культуры района.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО