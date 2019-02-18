Будущим юнармейцам показали воинскую часть в Сертолово

Ребята из всеволожского Молодежного центра «Альфа» 16 февраля побывали в 56-м гвардейском центре подготовки младших специалистов мотострелковых войск в Сертолово. Центр готовит квалифицированных специалистов танковых и мотострелковых войск, связистов и разведчиков.

Школьники посетили военный музей, ознакомились с современными образцами стрелкового оружия и даже тренировались на интерактивных тренажерах. Кроме того, ребятам показали фильм об основных направлениях подготовки курсантов. Солдатский быт школьники увидели, побывав в учебных корпусах, казармах и классах.

Ребята, посетившие военную базу, планируют стать юнармейцами под руководством основателя Всеволожского отделения движения – депутата города Всеволожска Дмитрия Альхова. Подобные мероприятия планируется проводить и в других войсковых частях на территории Всеволожского района.

Фото со страницы Андрея Низовского в социальной сети «ВКонтакте»