Школьникам и студентам рассказали о профессиях настоящих мужчин

На базе Муринского центра образования № 2 сегодня, 15 февраля, прошла Ярмарка военных профессий.

Ученикам 9–11 классов, кадетских классов школ, студентам профессиональных образовательных организаций, высших военных учебных заведений провели мастер-классы по стрельбе, спортивному ориентированию, сборке и разборке огнестрельного оружия, вязанию морских узлов, ориентированию на топографической карте.

Работники правоохранительных органов наглядно продемонстрировали, как эффективно обезвредить преступника. Кроме того, можно было примерить боевую экипировку: бронежилет, шлем и даже очки виртуальной реальности. Также на ярмарке рассказали о трудовых буднях пожарных.

Кадеты Свердловского центра образования сдавали нормы ГТО. Они отжимались, подтягивались и выполняли прыжки в длину с места, превышая нормативы.

К ребятам обратился председатель комитета общего и профессионального образования Ленобласти Сергей Тарасов. Он отметил, что в системе образования проводится большая работа по патриотическому воспитанию молодежи. Сергей Тарасов пожелал участникам выбрать ту профессию, которая будет им по душе и будет полезна Родине.

Фото Анастасии ГУСЕВОЙ